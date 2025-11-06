SANTI FLORES, CAMPEÓN DE LA COPA ARGENTINA

El futbolista colonense Santiago “Santi” Flores vive uno de los momentos más importantes de su carrera. Con Independiente Rivadavia de Mendoza, logró consagrarse campeón de la Copa Argentina, tras vencer en la final a Argentinos Juniors, en una jornada histórica para el club y para todo el fútbol mendocino.

El defensor oriundo de Colón, vivió una noche inolvidable: Independiente Rivadavia se consagró campeón de la Copa Argentina tras vencer a Argentinos Juniors en una definición por penales, y con ese título el club mendocino aseguró por primera vez en su historia un lugar en la Copa Libertadores.

La final, que tuvo lugar en el estadio Monumental de Instituto (Córdoba), terminó 2-2 en el tiempo reglamentario. El partido estuvo cargado de emociones y alternativas: Independiente Rivadavia abrió el marcador, Argentinos lo igualó y la definición se resolvió desde los 12 pasos, donde la Lepra mendocina se impuso 5-3.

La victoria convierte a Independiente Rivadavia en el primer equipo de la provincia de Mendoza en alzar la Copa Argentina, un título que quedará escrito en la historia del club, lo que también le permitirá al equipo disputar la Copa Libertadores de América 2026, otro hecho sin precedentes para la institución.

El defensor colonense fue parte del plantel que escribió esta página dorada, en un partido vibrante que terminó en empate y se definió desde el punto penal, desatando el festejo de miles de hinchas leprosos.

La trayectoria de Santi Flores

Formado en las divisiones juveniles de Estudiantes de La Plata, Flores pasó a Independiente Rivadavia, donde fue protagonista del ascenso a la Primera División. Tras un breve regreso al Pincha, volvió al club mendocino para disputar esta temporada, en la que terminó levantando el primer gran título nacional de su carrera.

Orgullo colonense

El logro de Santiago Flores es también motivo de orgullo para Colón, su ciudad natal, que celebra junto a él este enorme paso deportivo. Con apenas 24 años, el defensor ya suma un ascenso y una copa nacional, y ahora se prepara para competir a nivel internacional en el máximo torneo continental.