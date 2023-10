SE CONFORMÓ JPRO, UN MOVIMIENTO POLÍTICO DENTRO DE JUNTOS POR EL CAMBIO

A través de gacetilla de prensa, sus integrantes dieron a conocer de qué se trata este nuevo espacio en Colón. JPRO – Jóvenes Protagonistas Colonenses: La Nueva Esperanza de Cambio en Colón. «Somos Jóvenes comprometidos, sin Distinción partidaria».

«En un momento en el que la política se encuentra bajo el escrutinio constante y la polarización parece dividir a la sociedad, un grupo de jóvenes en Colón está dando un paso audaz para cambiar la narrativa política local. La creación de JPRO, Jóvenes Protagonistas, marca un nuevo capítulo en la participación cívica de los jóvenes de esta ciudad.

JPRO es un movimiento político dentro de Juntos por el Cambio, que reúne a jóvenes comprometidos, sin distinción partidaria, que comparten la visión de transformar Colón en un lugar mejor. El lema del grupo es claro: «Somos los protagonistas de nuestro futuro, creemos que el cambio depende de nosotros.»

Este innovador movimiento político está impulsado por jóvenes que se niegan a resignarse ante los desafíos que enfrenta su ciudad. Buscan soluciones a problemas concretos y se unen en torno a valores fundamentales como la honestidad, el trabajo, la libertad, el diálogo y el respeto por la democracia, incluso para aquellos que piensan de manera diferente.

Detrás de JPRO está Madelaine Flores, una joven de 30 años que ha asumido la responsabilidad de liderar este esfuerzo. Su visión es clara: un Colón en el que los cambios sean una realidad, no solo una promesa. Según Flores, «Creemos que los cambios llevan tiempo y esfuerzo. Creemos que Argentina vale la pena y no creemos en la resignación ni en quienes dicen que no se puede.»

Lo que hace que JPRO sea notable es su enfoque inclusivo. La agrupación busca atraer a jóvenes de distintas afiliaciones políticas, reconociendo que la diversidad de opiniones y enfoques es esencial para abordar los problemas complejos de Colón.

Aunque JPRO es relativamente nuevo, ya está generando un entusiasmo palpable entre los jóvenes locales que buscan hacer una diferencia en su comunidad. Su mensaje de unidad y acción está resonando fuertemente en una época en la que la cooperación y el compromiso cívico son más importantes que nunca.

A medida que Jóvenes Protagonistas trabaja incansablemente para construir un Colón mejor, su historia y su visión de cambio positivo sin distinción partidaria se han convertido en un faro de esperanza en la política local.»