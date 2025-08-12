VECINOS RECLAMAN ACCIONES ANTE DENUNCIA POR ROBO DE UNA MOTO EN COLÓN

Un vecino de la ciudad de Colón se comunicó con la redacción de 02473noticias para exponer su indignación y frustración tras el robo de una motocicleta ocurrido el sábado por la noche, en calle 55 entre 14 y 15. El hecho quedó registrado en cámaras de seguridad a las 23.17 hs, «donde se observa claramente al autor del delito».

Según relata, junto a su familia se encargaron de recolectar todas las pruebas —videos, imágenes y datos— que permiten identificar al responsable y cómo se llevó la moto. “Hicimos el trabajo que tiene que hacer la policía lo más rápido posible, presentamos todo y aún no aparece la moto”, señaló.

La víctima indicó que el presunto autor sería un menor de edad domiciliado en inmediaciones de Bv. 17 y calle 55, quien, según vecinos, estaría vinculado a otros hechos delictivos. “Es una problemática sin solución por parte de quienes se tienen que hacer cargo. Este pibe hace rato no tendría que andar por la calle, se la pasa robando a todos los vecinos”, expresó con enojo.

La moto robada pertenece a la madre del denunciante, una jubilada que aún se encuentra pagándola (le faltan 21 cuotas). “Nadie interviene, nadie hace nada. ¿Qué tenemos que hacer, justicia por mano propia? Sabemos quién la robó y a quién se la llevó después».