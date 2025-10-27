AHORA SE PUEDE COLABORAR CON LOS BOMBEROS VOLUNTARIOS DE COLÓN A TRAVÉS DE LA OFICINA VIRTUAL

Desde este mes, los usuarios de Colón cuentan con una nueva herramienta para apoyar a los Bomberos Voluntarios de la ciudad de manera sencilla y digital. A través de la Oficina Virtual de la Cooperativa Eléctrica, se habilitó la posibilidad de adherirse a un aporte voluntario de $200, que se incluirá automáticamente en la factura mensual de energía eléctrica.

El nuevo sistema busca facilitar la colaboración con la institución, que cumple un rol fundamental en la comunidad, tanto en emergencias como en acciones preventivas y solidarias.

Para sumarse, los usuarios deben seguir tres pasos simples:

1 – Ingresar a la Oficina Virtual con sus datos personales.

2 – Seleccionar el ícono “Aporte Voluntario a Bomberos Voluntarios de Colón (B)”.

3 – Confirmar la adhesión.

Una vez realizada la suscripción, el monto se agregará cada mes a la factura eléctrica. Luego, el total recaudado se transfiere al Cuartel de Bomberos, destinándose al mantenimiento, funcionamiento y equipamiento de la institución.

Desde la Cooperativa destacaron que esta iniciativa permite fortalecer el trabajo de un cuerpo que “siempre está presente cuando la comunidad más lo necesita”.