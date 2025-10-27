FERNANDA DÍAZ FUE ELECTA DIPUTADA NACIONAL

La jornada electoral del domingo 26 de octubre dejó un nuevo mapa político en el país. En las Elecciones Legislativas Nacionales 2025, en las que se renovaban 127 bancas en la Cámara de Diputados de la Nación (35 correspondientes a la provincia de Buenos Aires), La Libertad Avanza (LLA) se impuso a nivel nacional y provincial, consolidando su predominio en la mayoría de los distritos bonaerenses.

De acuerdo con los resultados nacionales oficiales provisorios, La Libertad Avanza obtuvo el 40,84 % de los votos en todo el país, lo que le permitirá incorporar 64 nuevos diputados nacionales. En segundo lugar se ubicó Fuerza Patria, con el 24,5 %, que sumará 31 bancas, seguida por Provincias Unidas (5,1 %) con 5 escaños, y el Frente de Izquierda-Unidad (3,3 %), que retuvo 3 lugares en la Cámara baja.

En la provincia de Buenos Aires, el principal distrito electoral del país, donde se ponían en juego 35 bancas, allí La Libertad Avanza también resultó vencedora, imponiéndose en 99 de los 135 municipios bonaerenses, y obteniendo una estimación de 17 bancas en representanción de la provincia, mientras que Fuerza Patria alcanzó alrededor de 16 escaños, según el reparto preliminar por el sistema D’Hondt. El Frente de Izquierda, aquí obtuvo 2 bancas.

En el plano local, el Partido de Colón no acompañó esta tendencia provincial: en la categoría Diputados Nacionales por la Provincia de Buenos Aires, el triunfo en Colón fue para la lista encabezada por Jorge Taiana (Fuerza Patria), que obtuvo 6.323 votos (42,70%), apenas por encima de Diego Santilli (La Libertad Avanza), que reunió 6.149 votos (41,52%).

En tercer lugar se ubicó María Eugenia Talerico (Potencia), con 574 votos (3,87%), seguida por Florencio Randazzo (Provincias Unidas), que sumó 243 votos (1,64%). Además, se registraron 346 votos nulos y 233 en blanco.

Entre los datos destacados, se confirmó la elección de la colonense Fernanda Díaz como diputada nacional por Fuerza Patria, integrando la lista encabezada por Jorge Taiana. Díaz, actual diputada provincial, ocupará su banca en el Congreso de la Nación a partir del 10 de diciembre, extendiendo así su trayectoria legislativa a nivel nacional.

Cabe destacar que otros dos colonenses competían por una banca nacional María Eugenia Talerico (Potencia) y José Enrique “Quique” Velazco (Provincias Unidas).



