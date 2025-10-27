UNA MUJER DE 74 AÑOS EN GRAVE ESTADO DE SALUD TRAS SER EMBESTIDA POR UNA MOTOCICLETA

Un grave accidente se registró en la tarde del domingo 26 de octubre en la ciudad de Colón, dejando como saldo a una mujer de 74 años con lesiones de carácter grave. Fuentes extraoficiales nos indicaron que la mujer posee al menos diez costillas lesionadas y se encuentra en terapia intensiva luchando por su vida.

El hecho ocurrió alrededor de las 19.55 hs en la intersección de calles 17 y 47, cuando por causas que aún se tratan de establecer, una motocicleta Keller 110 cc color negra, sin dominio colocado, conducida por un joven de 18 años, embistió a la mujer cruzaba la calzada. Testigos afirman que el motociclista, conocido por una causa por golpiza en grupo iría alcoholizado, pasando el semáforo en rojo y haciendo la maniobra «wheelie», que es circular en una sola rueda.

Como consecuencia del impacto, la vecina fue trasladada de urgencia al nosocomio local, donde el médico de policía determinó que presentaba lesiones de carácter grave, mientras que el conductor de la motocicleta resultó con lesiones leves.

Por disposición de la UFI y J Descentralizada N° 2 de Colón, se inició una causa caratulada “Lesiones culposas agravadas”. El conductor fue aprehendido, notificado de la formación de la causa y citado a prestar declaración indagatoria en el Ministerio Público Fiscal este 27 de octubre, conforme al artículo 308 del Código Procesal Penal.

Las actuaciones se encuentran a cargo de la fiscalía interviniente, que continúa con las diligencias para determinar las circunstancias del hecho.



Similitud con otro hecho de tránsito en la misma intersección

Según la investigación, el hecho ocurrió el 7 de mayo de 2025 en Colón, cuando un adolescente de entonces 16 años, conducía una motocicleta Yamaha 125 cc a alta velocidad, realizando maniobras peligrosas y cruzando semáforos en rojo, con un acompañante menor de edad. Al llegar a la intersección de Bv. 17 y calle 47, impactó contra una moto Keller 110 cc guiada por Eduardo Andrés Acastello, de 45 años, quien circulaba con luz verde y tenía prioridad de paso.



Como consecuencia, Acastello sufrió gravísimas lesiones en la cabeza, debiendo ser internado en terapia intensiva del Hospital San José de Pergamino, donde permaneció con asistencia respiratoria mecánica y en riesgo de vida. En tanto, los jóvenes involucrados resultaron ilesos e intentaron huir del lugar, siendo retenidos por transeúntes y personal municipal.

El fiscal sostuvo que la conducción temeraria y violenta del joven puso en peligro real la vida de terceros, aceptando las posibles consecuencias letales de su accionar. Ahora, el caso avanzará hacia el juicio oral.