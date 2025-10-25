ALUMNOS DE LA ESCUELA TÉCNICA CREARON UNA MARCADORA DEPORTIVA

El curso 501 de la Escuela de Educación Secundaria Técnica N°1 “Fortín de las Mercedes” llevó adelante un proyecto innovador que unió el aprendizaje escolar con la práctica deportiva.

Todo comenzó cuando un grupo de estudiantes, que además integran el Club 9 de Julio, planteó la necesidad de contar con una máquina para marcar las líneas de la cancha. A partir de esa idea, y con el acompañamiento del profesor Juan Florensa y el apoyo de los directivos de la institución, los alumnos diseñaron y construyeron el dispositivo en el taller de la escuela.

El proyecto no solo permitió aplicar los conocimientos técnicos adquiridos en clase, sino que también fortaleció el vínculo entre la escuela y el club, promoviendo el trabajo en equipo, la creatividad y la solidaridad.

Desde el Club 9 de Julio expresaron su agradecimiento a la E.E.S.T. N°1 “Fortín de las Mercedes” por su colaboración y compromiso con la comunidad.



