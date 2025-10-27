RECUPERAN UNA MOTOCICLETA QUE HABÍA SIDO ROBADA HORAS ANTES

Una rápida intervención policial permitió esclarecer un hecho de hurto ocurrido en la ciudad de Colón ayer domingo 26 de octubre.

Según informó la Estación de Policía Comunal, un vecino de 29 años denunció alrededor de las 10.20 hs que su motocicleta Corven 110 cc color roja con llantas negras había sido sustraída durante la noche anterior. El damnificado explicó que había dejado el rodado estacionado frente a su domicilio, en calle 45 y 130, cerca de las 16.00 hs, y que al salir nuevamente, a las 22.00 hs, el vehículo ya no se encontraba en el lugar.

De inmediato, la UFI y J N°2 de Colón dispuso las diligencias de rigor y la carátula correspondiente por “Hurto”.

Más tarde, ese mismo día, alrededor de las 17.00 hs, personal del Grupo Táctico Operativo (GTO) de la EPC Colón, en el marco de tareas investigativas, logró localizar la motocicleta sustraída en calle 47 Bis y 130, concretando así la recuperación del rodado.

La causa continúa bajo la intervención de la UFI Descentralizada N°2 de Colón, que instruye las actuaciones correspondientes.