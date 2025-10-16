CAPACITACIÓN PRESENCIAL EN COLÓN PARA LAS AUTORIDADES DE MESA DE LAS ELECCIONES LEGISLATIVAS DEL 26 DE OCTUBRE

Este viernes 17 de octubre se llevará a cabo una capacitación presencial en Colón, para las ciudadanas y los ciudadanos que han sido designados para desempeñarse en el rol de autoridad de mesa durante las elecciones del día 26 de este mes, en las que la provincia de Buenos Aires elegirá nuevos diputados nacionales.

El curso tendrá lugar el viernes a las 13.00 hs en el Polo Universitario, ubicado en la calles 11 y 44. Para poder asistir es requisito inscribirse en www.capacitacionelectoral.gob.ar, ingresando a “Autoridades de Mesa – Provincia de Buenos Aires”. Luego, en la opción “Capacitación Presencial”, deberán seleccionar “Solicitar turno” y finalmente optar por “Buenos Aires”. También es posible acceder directamente al sistema de inscripción ingresando a https://www.padron.gob.ar/cne_turnos/.

Entre el 11 y el 24 de octubre, se dictarán un total de 234 cursos en toda la provincia. Una parte se realizará en sedes universitarias, a cargo de docentes seleccionados por cada institución, y el resto en espacios de organismos públicos provinciales, dictados por personal de la Secretaría Electoral. De este modo, habrá instancias de formación accesibles en cada municipio de la provincia.

Por otro lado, la Secretaría Electoral del distrito de la provincia de Buenos Aires habilitó el Call Center 0800 666 3532, para brindarles información y asesoramiento a las autoridades y delegados de mesa. Este canal de contacto también recepciona trámites particulares, y consultas de partidos políticos y organismos públicos.

La iniciativa, que comenzó a implementarse durante las elecciones de 2023, cuenta con la participación de 34 instituciones universitarias, y tiene por objetivo acercar los cursos presenciales a los lugares de residencia de las autoridades de mesa para que éstas puedan optar por dicha modalidad como alternativa o complemento de la capacitación virtual, que también se ofrece. La novedad este año fue que la oferta de cursos abarcó la totalidad de los municipios que componen la provincia de Buenos Aires.

Este año, contempla además la articulación del Juzgado Federal N°1 de La Plata con la Cámara Nacional Electoral, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires -a través del Programa “Puentes” y la Dirección General de Cultura y Educación-, las Universidades Nacionales y Provinciales públicas con asiento en la provincia de Buenos Aires, y la Universidad Atlántida.

La formación de las autoridades de mesa es una de las fases más importantes de la organización del proceso electoral, ya que son quienes velan por el correcto desarrollo del acto eleccionario durante la jornada de votación.

Acciones de difusión para la ciudadanía

Luego de la capacitación, a las 15.00 hs, en el mismo lugar, se llevará a cabo una charla informativa abierta a la comunidad, con el objetivo de brindar más información sobre la Boleta Única en Papel (BUP) que comenzará a implementarse en las próximas elecciones.