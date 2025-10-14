EL BLOQUE DE FUERZA PATRIA ADHIRIÓ A LA CAMPAÑA OCTUBRE ROSA DURANTE LA SESIÓN DEL HCD

Durante la 15ª sesión ordinaria del Honorable Concejo Deliberante, el concejal Carlos Traficante hizo uso de sus cinco minutos libres para adherir a la campaña “Octubre Rosa” en el marco del mes de concientización y lucha contra el cáncer de mama.

“Desde este bloque queremos acompañar, informar y apoyar el Octubre Rosa, que es el mes de la concientización y la lucha contra el cáncer de mama. Precisamente el día 19 de octubre fue elegido. El lazo que representa la unión, el acompañamiento y el apoyo entre mujeres y el color rosa simboliza esperanza, unión y vida. Hay que recordar que la prevención y el diagnóstico temprano son las mejores armas contra el cáncer de mama. Este lazo que hoy pusimos en nuestras bancas y que está también en el estrado, honra a todas las mujeres fuertes: las que superaron esta fea enfermedad, las que están en tratamiento y las que ya no están y viven en nuestro corazón”, expresó Traficante.

El concejal destacó la importancia de visibilizar y acompañar las acciones locales de prevención, recordando que la detección temprana salva vidas.