EL BLOQUE DE FUERZA PATRIA ADHIRIÓ A LA CAMPAÑA OCTUBRE ROSA DURANTE LA SESIÓN DEL HCD

- por 02473 noticias 34

Durante la 15ª sesión ordinaria del Honorable Concejo Deliberante, el concejal Carlos Traficante hizo uso de sus cinco minutos libres para adherir a la campaña “Octubre Rosa” en el marco del mes de concientización y lucha contra el cáncer de mama.

Desde este bloque queremos acompañar, informar y apoyar el Octubre Rosa, que es el mes de la concientización y la lucha contra el cáncer de mama. Precisamente el día 19 de octubre fue elegido. El lazo que representa la unión, el acompañamiento y el apoyo entre mujeres y el color rosa simboliza esperanza, unión y vida. Hay que recordar que la prevención y el diagnóstico temprano son las mejores armas contra el cáncer de mama. Este lazo que hoy pusimos en nuestras bancas y que está también en el estrado, honra a todas las mujeres fuertes: las que superaron esta fea enfermedad, las que están en tratamiento y las que ya no están y viven en nuestro corazón”, expresó Traficante.

El concejal destacó la importancia de visibilizar y acompañar las acciones locales de prevención, recordando que la detección temprana salva vidas.

Visitas 34

Entradas relacionadas

DEBATE EN EL CONCEJO DELIBERANTE POR UNA MINUTA DE COMUNICACIÓN A RAÍZ DE SITUACIONES EN EX SUPERMERCADO DELTA

LA CÁMARA NACIONAL ELECTORAL RECHAZÓ LA REIMPRESIÓN Y LA FOTO DE ESPERT ESTARÁ EN LA BOLETA UNICA DE PAPEL

FERNANDA DIAZ JUNTO AL RESTO DE LOS CANDIDATOS BONAERENSES DE FUERZA PATRIA EN EL PJ NACIONAL

Acerca de 02473 noticias

View all posts by 02473 noticias