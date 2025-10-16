EL MUNICIPIO PLANIFICA EL TRASLADO DEL CORRALÓN TRAS UNA SENTENCIA JUDICIAL

La secretaria de Gobierno, Natalia Avetta, se refirió en el programa Entre Mate y Mate por FM Identidad a distintos temas de gestión, entre ellos el traslado del Corralón Municipal, tras la reciente resolución judicial sobre el inmueble donde actualmente funciona.

Avetta explicó que el edificio donde hoy funcional el área municipal, en calle 9 entre 42 y 44 pertenece a una empresa privada que había sido declarada en quiebra, motivo por el cual había sido cedido temporalmente a la Municipalidad para su uso. Sin embargo, “los accionistas tramitaron el levantamiento de la quiebra y en agosto salió la sentencia; nos comunicaron que debíamos dejar el lugar, ya que se autorizó la toma de posesión nuevamente a los exdueños”, detalló.

Ante esta situación, desde el Ejecutivo se solicitó al juez del expediente una prórroga de entre 10 y 12 meses para concretar la mudanza, tiempo en el que se buscará un nuevo espacio que reúna las condiciones necesarias para el funcionamiento operativo y administrativo del Corralón.

“Estamos pidiendo tiempo y, en virtud de las mejoras que se realizaron en el inmueble, solicitamos que no se cobre alquiler. Para el municipio sería muy costoso afrontarlo en este contexto, por eso tratamos de cuidar los recursos”, sostuvo Avetta.

En cuanto a la nueva localización, Avetta adelantó que la planificación prevé trasladar el Corralón al predio que ocupaba el antiguo Centro de Camioneros, con ingreso por Ruta Nacional 8 y conexión con el Barrio Obrero.

Una parte del lugar está concesionada a una estación de servicio, «pero el resto del terreno, en forma de L, permitiría instalar allí la maquinaria y levantar un tinglado en una primera etapa”, explicó.

La funcionaria se refirió también a otros temas como la obra que se lleva a cabo en el tanque del Barrio Mirador del Lago, con una nueva perforación, a la construcción de una sala de usos múltiples en la Unidad Sanitaria en Barrio 9 de Julio, la ex terminal, tránsito, entre otros temas.



La entrevista completa en:

https://www.youtube.com/watch?v=6XxO4AaT7CE.