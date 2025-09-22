COLOMBI Y GARCÍA CULMINARON UNA GRAN ACTUACIÓN EN EL GRAN PREMIO DE REGULARIDAD 2025

La edición número 22 del Gran Premio de Regularidad llegó a su fin y dejó un saldo más que positivo para la dupla integrada por el rosarino Marcelo Colombi y el colonense Lucas García, quienes debutaban en esta exigente competencia.

En la última etapa, que unió Concordia con Santa Fe, Colombi y García finalizaron en el octavo puesto, resultado que les permitió cerrar el campeonato en la séptima posición de la clasificación general.

La pareja compitió en dos categorías: C Odómetro y GT Gran Turismo, a bordo de un BMW 320. A lo largo de las seis etapas del Gran Premio Histórico 2025, demostraron consistencia, habilidad y capacidad de adaptación frente a los distintos desafíos de la ruta.

El certamen consagró como ganadores a la dupla Laguzi – Laguzi, que con un Fiat 1500 logró imponerse gracias a su experiencia y solidez en la conducción.

Con este resultado, Colombi y García dejan una huella en su primera participación, mostrando que tienen el potencial para seguir creciendo en una competencia de alto nivel, donde la regularidad y la estrategia son tan importantes como la velocidad.