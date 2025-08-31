COLONENSE EN LA MARATÓN DE SYDNEY

Este domingo 31 de agosto, se llevó a cabo una nueva edición de la Maratón de Sydney en Australia. El evento reunió a miles de corredores de todo el mundo en una de las pruebas más exigentes del calendario internacional contando con diferentes distancias, incluyendo la clásica maratón de 42,2 km, además de recorridos de 10 km y 5 km, con largada en el Estadio North Sydney Oval.

Entre los participantes estuvo la colonense Paula «Pali» Talerico, quien formó parte de esta experiencia inolvidable y compartió sus sensaciones tras completar la carrera:

“Cruzando el océano Pacífico, nuestra parte más débil sale en el peor momento, pero también la más fuerte para lograr lo que implica una maratón. A partir de hoy formo parte de la historia de la Maratón de Sydney. Es un día más acá que en Argentina, y eso hizo que cada kilómetro fuera más difícil. Además, es una maratón muy dura«, según Santiago García (periodista deportivo que también la corrió).

«No hay figuritas difíciles para el que se lo propone, pero llenar el álbum depende de uno mismo, de lo que hacés para lograr lo que querés. Sydney, yo corrí tus calles, lo logré una vez más: una maratón más, 42,125 km más y con 1000 positivos. Tremenda”.

La atleta colonense cumplió con el objetivo y dejó en alto el nombre de nuestra ciudad en tierras australianas, demostrando esfuerzo, constancia y pasión por el atletismo.