COMENZÓ EN COLÓN EL PROGRAMA DE SALUD ESCOLAR BONAERENSE 2025

- por 02473 noticias 61

Ayer, viernes, se puso en marcha en el distrito de Colón el Programa de Salud Escolar Bonaerense 2025, una iniciativa conjunta entre la Dirección General de Cultura y Educación y el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, que tiene como propósito detectar a tiempo posibles problemas de salud, promover hábitos saludables, prevenir enfermedades y realizar un seguimiento del crecimiento y desarrollo de los niños y niñas en edad escolar.

La primera jornada tuvo lugar en la Escuela Primaria N° 5 de El Arbolito, donde equipos interdisciplinarios de salud llevaron adelante controles clínicos generales, evaluaciones de agudeza visual, revisiones odontológicas y la verificación de esquemas de vacunación, aplicando las dosis correspondientes en caso de ser necesario.

Además de los controles médicos, se realizaron talleres de promoción de la salud y prevención de enfermedades, con propuestas lúdicas y actividades grupales destinadas a fomentar el cuidado del cuerpo y la adopción de hábitos saludables desde la infancia.

Esta primera etapa del programa se desarrollará en distintas instituciones educativas del distrito, incluyendo las Escuelas Primarias N° 5, 11, 12, 13, 16, 1, 2, 4, 6 y 15, tanto urbanas como rurales.

El programa busca fortalecer la articulación entre el sistema educativo y el sistema de salud, garantizando el derecho de todos los niños y niñas bonaerenses a una infancia sana y acompañada integralmente.

Visitas 61

Entradas relacionadas

DÍA DEL ODONTÓLOGO EN ARGENTINA

SE CONFORMÓ EL COMITÉ DE LA CUENCA HÍDRICA DEL RÍO ARRECIFES CON PARTICIPACIÓN DE INTENDENTES DE COLÓN Y LA REGIÓN

DEBATE EN EL CONCEJO: SE APROBÓ LA PROVINCIALIZACIÓN DEL JARDIN MATERNAL PERSONITAS

Acerca de 02473 noticias

View all posts by 02473 noticias