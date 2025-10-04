PRIMER TRIUNFO DE LA ERA FARRÉ EN ALDOSIVI Y SUMÓ TRES PUNTOS CLAVES

El colonense Guillermo Farré consiguió su primer triunfo como director técnico de Aldosivi de Mar del Plata, al vencer por 2 a 0 a Unión de Santa Fe en la noche del viernes.

Fue el cuarto partido del entrenador al mando del “Tiburón” y significó un desahogo tanto para el cuerpo técnico como para el plantel, que celebró con euforia dentro del campo de juego tras el primer gol y nuevamente al finalizar el encuentro, conscientes de la importancia de estos tres puntos en la lucha por escapar del fondo de la tabla.

Aldosivi no ganaba como visitante desde hacía varias fechas y tampoco lograba imponerse desde la primera jornada del campeonato, cuando había derrotado 1 a 0 a Estudiantes en Mar del Plata. Con esta victoria, cortó una racha adversa y recuperó la confianza en un contexto de reconstrucción futbolística.

El próximo compromiso de Aldosivi será el viernes venidero ante Central Córdoba en Santiago del Estero, donde buscará confirmar la recuperación y seguir sumando bajo la conducción del técnico colonense.