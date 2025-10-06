DERECHO A LA SALUD: LA PROVINCIA REALIZA CONTROLES Y CUIDADOS A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN EDAD ESCOLAR

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires lanzó el Programa “Salud Escolar”, destinado a garantizar la vacunación, controles médicos y cuidados de niños, niñas y adolescentes que asisten a las escuelas bonaerenses.



Una política pública que, al implementarse durante el sistema educativo, trabaja en la prevención y el acceso universal a la salud de calidad de niños y adolescentes de toda la provincia de Buenos Aires.

La iniciativa surge del trabajo conjunto entre el Ministerio de Salud y la Dirección General de Cultura y Educación y su implementación se lleva adelante de manera articulada con los municipios adheridos mediante convenios.



En una primera etapa, “Salud Escolar” cuenta con 24 municipios adheridos, en los que se evaluará integralmente la salud de 166.000 alumnos y alumnas de 1º grado, con la proyección de ampliar a 6° grado y adolescentes, y próximamente se sumarán 8 nuevos distritos

El programa incluye vacunación y revisión de esquemas, control bucal, evaluación visual y examen integral de salud por profesionales.



Al finalizar cada jornada, las familias reciben una constancia firmada y sellada por profesionales, con el detalle de la evaluación y el estado de vacunación. Este documento podrá utilizarse para el ingreso escolar, la realización de actividad física no competitiva y también para personas beneficiarias de la Asignación Universal por Hijo (AUH).



Para la realización de los controles, desde la cartera de Salud bonaerense se provee a los distritos kits de evaluación (balanzas, tallímetros, optotipos tensiómetros, cepillos, flúor, selladores) y través del programa SUMAR, los municipios recibirán $10.500 por cada niño evaluado.



Mientras el Gobierno nacional desfinancia la salud pública, la Provincia de Buenos Aires continúa generando políticas públicas inclusivas, destinadas a prevenir y promocionar a la salud y mejorar la calidad de vida de los bonaerenses.

