UN HOMBRE AMENAZÓ CON PRENDER FUEGO SU CASA CON DOS MENORES ADENTRO

Un grave episodio de violencia familiar ocurrió en la noche del domingo en Colón. Según informaron fuentes policiales, alrededor de las 19.55 horas del domingo 5 de octubre, personal policial intervino en una vivienda ubicada en calle 25 entre 49 y 50, donde aprehendieron a un hombre de 43 años.

En el lugar se encontraba una mujer, quien momentos antes había denunciado que el sujeto había intentado incendiarla junto a sus dos hijas menores, de 11 y 10 años, utilizando aceite de motor.

Ante la gravedad de la situación, se dio intervención a la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio de Descanso Nº 2 de Colón, que dispuso la notificación del artículo 60 del Código Procesal Penal y la posterior indagatoria del aprehendido conforme al artículo 308 del mismo código, prevista para este lunes 6 de octubre.