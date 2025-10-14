IMPORTANTE OBRA DE REFUERZO EN LA RED DE AGUA DEL BARRIO MIRADOR DEL LAGO

En el barrio Mirador del Lago se están realizando tareas clave para mejorar el servicio de agua de red, dando respuesta a una necesidad histórica de los vecinos.

La empresa Prodigio S.A., bajo la dirección técnica del licenciado Rodrigo Dono Torrio, inició los trabajos de perforación para la instalación de una nueva bomba de agua potable en la intersección de calles 52 y 7. La obra contempla una perforación de aproximadamente 55 metros de profundidad, con un sistema de sanidad diseñado para evitar la contaminación de los niveles freáticos.

Según detalló Dono Torrio, «la idea es hacer una perforación de refuerzos para el barrio. tenemos previsto hacer un uso de exploración de 55 metros de profundidad y en base al estudio, tenemos la profundidad final y la profundidad de la instalación de la tubería de la sanidad para evitar contaminación de los niveles feriáticos».

El profesional agregó además, que se prevé que la obra finalice probablemente el próximo fin de semana con la conexión al tanque cisterna.

La intervención forma parte del plan integral de mejora de infraestructura hídrica impulsado por el Municipio, a partir del estudio técnico desarrollado junto a la Universidad Nacional de La Plata, con el objetivo de fortalecer y optimizar las redes de agua, cloacas y desagües pluviales en todo el distrito.



Desde el Ejecutivo destacaron que esta acción se enmarca en una decisión del intendente de destinar recursos municipales para resolver un problema de larga data y garantizar un servicio más eficiente y seguro para las familias del barrio.