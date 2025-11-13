EL BOXEO REGRESA A COLÓN CON UNA GRAN VELADA DE COMBATES PROFESIONALES Y AMATEURS

El próximo sábado 22 de noviembre de 2025, a las 21:00 horas, las instalaciones de la Villa Deportiva de Colón, ubicado en Ruta 8 y Boulevard 50, será el escenario escenario de una importante jornada que marcará el regreso del boxeo a la ciudad.

El evento, organizado por Darío Walter Mattioni Producciones y Perfumina, cuenta con el auspicio de la Secretaría de Deportes de la Municipalidad de Colón (B), y reunirá en una misma noche a destacados exponentes del boxeo profesional y amateur, en una propuesta integral orientada a promover la disciplina y fomentar el desarrollo deportivo local y regional.

La velada tendrá como combate principal una pelea profesional a 6 rounds (3×1), en la que se enfrentarán dos jóvenes promesas del boxeo argentino:

Julián Mármol (Capital Federal) vs Nazareno Silguero (Campana, Buenos Aires)

Este enfrentamiento central promete ser uno de los momentos más destacados de la noche, con dos púgiles que llegan en gran forma y con el objetivo de afianzar sus carreras dentro del circuito profesional.

El programa de la jornada incluye además más de diez combates amateurs, con la participación de boxeadores provenientes de Colón y distintas localidades de la región, ofreciendo al público la oportunidad de conocer a nuevos talentos en pleno crecimiento deportivo.

Asimismo, se realizará una pelea de exhibición, que contará con la presencia especial de Alejandro Cabrera, Walter Hermosi y Geremías Barreto, figuras reconocidas por su trayectoria y compromiso con la disciplina.

Un regreso esperado

El encuentro simboliza el retorno del boxeo al Polideportivo Municipal, recuperando una tradición deportiva muy valorada por la comunidad colonense.

“Queremos que Colón vuelva a vivir el boxeo con la pasión y el respeto que merece este deporte”, expresó Darío Mattioni, organizador del evento, ex campeón mundial y referente indiscutido del boxeo argentino.



