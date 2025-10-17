EL CONCEJO DELIBERANTE APROBÓ LA CREACIÓN DE ESPACIOS DE ESTACIONAMIENTOS PARA MOTOS SOBRE EL BOULEVAR 17

En la última sesión del Honorable Concejo Deliberante del pasado lunes, se trató sobre tablas y se aprobó por unanimidad el Expediente N° 10.093, correspondiente a un proyecto de ordenanza para la instalación de espacios de estacionamiento para motocicletas a lo largo del Boulevard 17, entre calles 42 y 60, sobre la mano derecha en el sentido de circulación vehicular.

Carlos Traficante, del bloque Fuerza Patria explicó que la iniciativa surge ante la inminente llegada de la temporada estival, época en la que se incrementa la concurrencia de vecinos al boulevard y a los diferentes espacios públicos. “Con los días lindos, mucha gente sale a caminar, tomar sol o mate en el veredón central, y se hace necesario ordenar el estacionamiento de motos para evitar la circulación de motociclistas sobre ese sector peatonal”, expresó.

El edil destacó que el objetivo es garantizar mayor seguridad para peatones y motociclistas, brindándoles un espacio propio y delimitado en cada cuadra. “En cada tramo, la Dirección de Tránsito buscará el lugar más adecuado, evitando frentes de garajes o esquinas. No todos los espacios serán iguales: algunos podrán ser de 10 o 15 metros, según las condiciones de cada cuadra”, explicó Traficante, quien agradeció el acompañamiento de los distintos bloques y señaló que la medida responde a una disposición de la Dirección de Tránsito y al mandato del intendente Waldemar Giordano.

Por su parte, el concejal Néstor Iacci, del bloque Nuevos Aires, manifestó su acompañamiento pero pidió que quede especificado en la ordenanza que los espacios de estacionamiento deben ubicarse al final de la cuadra, para evitar riesgos al momento de la salida de las motos.

La presidenta del Concejo, Silvana Desimone, intervino para aclarar que por cada cuadra habrá un espacio de estacionamiento en ambos lados del boulevard, mientras que Traficante reiteró que la intención es disponer de lugares suficientes en toda la extensión del Bv. 17 para desalentar el uso del veredón central como zona de tránsito o exhibición de motos.