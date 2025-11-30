EL HCD APROBÓ LA LICENCIA DEL INTENDENTE MUNICIPAL

En la sesión ordinaria del Honorable Concejo Deliberante realizada el pasado martes 25 de noviembre, fue aprobada por unanimidad la solicitud de licencia por vacaciones elevada por el Sr. Intendente Municipal.

La licencia abarcará el período comprendido entre el 23 de diciembre de 2025 y el 18 de enero de 2026, inclusive, conforme a lo establecido en el Artículo 108, inciso 13 de la Ley Orgánica de las Municipalidades (LOM).

Durante su ausencia, asumirá de manera interina la secretaria de Gobierno Municipal, Natalia Avetta, quien por segundo año consecutivo quedará al frente del Departamento Ejecutivo mientras el jefe comunal haga uso de su licencia anual ordinaria.