EL HCD APROBÓ LA LICENCIA DEL INTENDENTE MUNICIPAL

- por 02473 noticias 136

En la sesión ordinaria del Honorable Concejo Deliberante realizada el pasado martes 25 de noviembre, fue aprobada por unanimidad la solicitud de licencia por vacaciones elevada por el Sr. Intendente Municipal.

La licencia abarcará el período comprendido entre el 23 de diciembre de 2025 y el 18 de enero de 2026, inclusive, conforme a lo establecido en el Artículo 108, inciso 13 de la Ley Orgánica de las Municipalidades (LOM).

Durante su ausencia, asumirá de manera interina la secretaria de Gobierno Municipal, Natalia Avetta, quien por segundo año consecutivo quedará al frente del Departamento Ejecutivo mientras el jefe comunal haga uso de su licencia anual ordinaria.

Visitas 136

Entradas relacionadas

ESTRELLAS AMARILLAS COLÓN EMITIÓ UN COMUNICADO ANTE RECIENTES RECLAMOS

COLÓN AVANZA CON UNA NUEVA ESTACIÓN DE BOMBEO ALIMENTADA POR ENERGÍA SOLAR

LA GESTIÓN DEPORTIVA: EL PROYECTO QUE UNE A RACING CLUB DE COLÓN Y LA UNIVERSIDAD

Acerca de 02473 noticias

View all posts by 02473 noticias