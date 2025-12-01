REFORMA DEL CÓDIGO PENAL: EL GOBIERNO NACIONAL ENVIÓ EL PROYECTO AL CONGRESO

El Gobierno Nacional remitió al Congreso de la Nación el proyecto de reforma integral del Código Penal, una iniciativa que consideran indispensable debido a que el código vigente fue redactado hace más de 100 años y responde a una realidad muy diferente a la actual.

La propuesta endurece las penas de delitos como homicidios, robos, narcotráfico, pornografía infantil y trata de personas. También elimina la prescripción para delitos graves como el abuso sexual y el homicidio agravado, al considerar que el paso del tiempo no puede limitar la búsqueda de justicia para las víctimas.

El proyecto establece que, con la reforma, el 82% de los delitos tendrán cumplimiento efectivo de la pena. Actualmente, las condenas menores a tres años suelen no cumplirse. Con el nuevo Código se elevan los mínimos penales, evitando que delincuentes recuperen la libertad rápidamente.

Además, las condenas perpetuas no tendrán límite temporal: en casos de homicidio agravado, la prisión será efectivamente de por vida.





El envío de este proyecto se suma a otras reformas del sistema penal, entre ellas la implementación del Sistema Acusatorio y la baja de la edad de imputabilidad. Desde el Gobierno plantean que el objetivo central es reducir la inseguridad y garantizar que el sistema penal proteja a las víctimas y no a los delincuentes.