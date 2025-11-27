Los vecinos más progresistas querían que el pueblo de Colón se independizara del partido de Rojas. Con ese propósito enviaron un a carta el 20 de junio de 1889 al gobernador Máximo Paz. Le proponían que a Colón se lo declare cabeza de un partido que se denominaría «Máximo Paz». Querían convencer al gobernador con el asunto de que el nuevo partido llevara su nombre. A una actitud así ahora le llamaríamos «chupar las medias». El señor Máximo Paz no cayó en la trampa pero en la actualidad otra localidad de la provincia lleva su nombre.

El trámite siguió su curso y el 31 de octubre de 1892 el gobernador Julio Costa promulgó la Ley creando un Partido que se llamaría Colón, con tierras pertenecientes a Pergamino y Rojas.

Podemos decir que Colón tiene tres cumpleaños:

1875: Año del Decreto fundacional del Partido.

1883: Año en que es aprobada la traza definitiva del pueblo de Colón, realizada por el agrimensor Juan Escobar.

1892: Año en que se declara la creación del Partido de Colón tomando tierras de Pergamino y Rojas.

La parte nordeste de las tierras fue cedida por Pergamino, lugar considerado como desierto, se hallaba casi despoblada hasta la formación del nuevo partido. De esta zona pasaron a formar parte los campos de Samuel Hale Ltda. (después Hale, Pearson y Cia.); Miguel Duffy y Hno.; Sucesión Ignacio Gomez, herederos de Juan Ríos; José Ríos; Sucesión de Juan Rocha; Dominga A. De López, Manuel Lopez, Felipe Lopez y otros.

La parte Sur Oeste, que comprende la mayor extensión, perteneció a Rojas y se hallaba más poblada. Estaba allí el înciplente pueblo de Colón y estancias muy bien organizadas. En esta zona estaba ubicados los campos de Tomás Duggan (después Jorge Atucha), Jorge Morgan, María Villodas de Reybaud, Andrea Villodas de Beascoechea, Mercedes Villodas de Canard, Manuel Porcel de Peralta, Julián Lopez Aguinaga y Hnos., D.Velez, A. Flores Arce, L. Sosa, R. Montiel, Carlos Trincavelli, F.Laprida y otros.