EL JUEZ ORDENÓ LA DETENCIÓN DEL JOVEN QUE ATROPELLÓ A LA MUJER DE 74 AÑOS EL PASADO DOMINGO

En las últimas horas, la fiscalía de turno solicitó al Juzgado de Garantías de Pergamino transformar la aprehensión del joven de 18 años en detención, tras el cambio en la calificación de Lesiones Culposas Agravadas a Tentativa de Homicidio.

En la jornada de este martes, el Juez interviniente, Dr. Julio Carturla hizo lugar al pedido de la fiscal Dra. Magdalena Brandt y dispuso la detención efectiva del joven con solicitud de cupo en la Unidad Penal N° 49 de Junín.

El Juzgado de Garantías N° 2 de Pergamino resolvió convertir en detención la aprehensión de Guido Tomás Ruiz, un joven de 18 años, estudiante, imputado por el delito de homicidio simple en grado de tentativa, en concurso con prueba ilegal de velocidad.

La medida fue solicitada por la fiscal subrogante de la UFIyJ N° 2 de Colón, Dra. Magdalena Brandt, tras el grave hecho ocurrido el domingo 26 de octubre, alrededor de las 19.50 hs, cuando Guido Ruíz arrolló a una mujer de 74 años que caminaba por la zona del bulevar 17 y calle 47, mientras realizaba maniobras conocidas como “wheelies” (conducir en una sola rueda) a gran velocidad.

Ruiz conducía una motocicleta Keller 110 c.c. sin dominio colocado y sin licencia habilitante.

La Fiscalía sostuvo que el joven actuó “con total desprecio por las consecuencias”, plenamente consciente del peligro que implicaba hacerlo en una zona de paseo “de gran concurrencia” y en horario de cierre de los comicios nacionales.

Además, se comprobó que la calle 47 se encontraba vallada por motivo de las elecciones, dado que allí funciona el Correo Argentino.

Entre las pruebas reunidas se incluyen filmaciones de cámaras municipales y privadas, declaraciones de testigos, actas policiales y pericias científicas, que, según la fiscal Brandt, son elementos suficientes para sostener la imputación penal.

El juez Julio Caturla resolvió que el delito imputado supera el término medio de tres años de prisión, y que existen riesgos procesales de fuga o entorpecimiento, por lo que dispuso la detención efectiva del joven, con solicitud de cupo en la Unidad Penal N° 49 de Junín.

Paradójicamente, Guido Ruiz había sido víctima meses atrás de una causa por intento de homicidio, cuando fue brutalmente golpeado por tres jóvenes que actualmente cumplen prisión preventiva con arresto domiciliario.

Ahora, el mismo joven aparece ante la Justicia como acusado por el mismo delito de homicidio en grado de tentativa, aunque esta vez en calidad de victimario.