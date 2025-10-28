LA COOPERATIVA ELÉCTRICA DE COLÓN REALIZÓ SU ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

El pasado lunes se llevó a cabo la Asamblea General Ordinaria de la Cooperativa Eléctrica de Colón (CEC), en la que se pusieron a consideración de los delegados la Memoria, Balance e Informes del Síndico y del Auditor Externo correspondientes al Ejercicio Nº 68, cerrado al 30 de junio de 2025. Los documentos fueron aprobados por unanimidad.



Entre los temas que se trataron durante la Asamblea estuvo la actualización y la continuidad del Fondo de Obras, como también otros vinculados al reintegro de gastos por representación de consejeros,, el acuerdo de regularización de deuda con CAMMESA, y la ratificación por la venta de viviendas y terrenos de la Cooperativa.



El Gerente General, Ing. Eduardo Visintini, realizó un análisis de la situación general de la Cooperativa, señalando que la suma de los resultados de los sectores arrojó un resultado histórico negativo de $973.190.569,79, que ajustado por inflación equivale a $762.317.213,47.



En tanto, el auditor externo, Cr. Cristian Rossini, presentó los principales aspectos de los estados contables, detallando recursos, gastos y resultados de cada sección, además de los informes sobre el Estado de Situación Patrimonial, Resultados y Evolución del Patrimonio Neto.

Rossini destacó la importancia del acuerdo con CAMMESA, que permitió avanzar en la regularización de la deuda con la entidad. Si bien el ejercicio cerró con resultado negativo, el auditor subrayó que la gestión fue positiva, evidenciando una leve mejora en la situación general de la CEC, aunque las perspectivas futuras dependerán de las políticas tarifarias provinciales y nacionales.

Finalmente, habiéndose presentado una única lista, fueron electas las nuevas autoridades:

Consejeros Titulares (3 años)

Pedro Cottilli

Nora B. Mondi

Alberto Adrián Fernández

Vicente Guerrieri

Consejeros Suplentes (1 año)

Pedro Franquet

Miguel Pantanetti

Humberto Merlini

Ana M. Casas

Síndico Titular (1 año): Federico Suppo

Síndico Suplente (1 año): Daniel Spagnuolo

📄 La Memoria y el Balance del Ejercicio Nº 68 pueden consultarse en www.novedadescec.com.ar.

🗳️ La designación de autoridades del Consejo de Administración se realizará en el transcurso de esta semana.