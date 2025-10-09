ESTAFA VIRTUAL: SE HICIERON PASAR POR IOMA Y LE VACIARON LA CUENTA

Una vecina de Colón fue víctima de una sofisticada estafa virtual luego de que delincuentes se hicieran pasar por personal de IOMA. El engaño incluyó el uso de logos oficiales y llamadas por WhatsApp, lo que le dio apariencia de legitimidad al contacto.

La mujer relató a nuestra redacción que todo comenzó con un mensaje que aparentaba ser de IOMA:

Tenía el logo y todo. Como son medio que intuía, después corté, pero enseguida me mandan un WhatsApp llamándome con el logo del Banco Provincia, diciendo que era una estafa y que tenía poco tiempo para hacer un resguardo”.

Convencida por la urgencia del mensaje, accedió a seguir las instrucciones de los supuestos agentes, quienes le solicitaron compartir pantalla. A partir de ese momento, los estafadores lograron acceder a su cuenta DNI y vaciaron sus ahorros:

Tenía $700.000 en la cuenta DNI y $300.000 en otra. También una reserva de $49.000 por si me iba de vacaciones. Me quedé en cero”, lamentó.

Gracias a la intervención rápida de una persona allegada al Banco Provincia, se logró bloquear la cuenta y la tarjeta de débito, aunque el dinero ya había sido transferido. La víctima ahora debe esperar la revisión de movimientos y presentar la denuncia formal, aunque reconoció que no tiene muchas esperanzas de recuperar los fondos.

El hecho vuelve a poner en alerta sobre este tipo de ciberestafas que simulan ser provenientes de instituciones oficiales, tanto obras sociales como bancos, para obtener datos personales y claves.

Las autoridades recomiendan no compartir contraseñas, códigos ni permitir acceso remoto o compartir pantalla bajo ninguna circunstancia.

