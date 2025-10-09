PROMESA COLONENSE: TIENE 6 AÑOS Y DEBUTÓ EN NEWELL´S OL BOYS CON GOL INCLUÍDO

Faustino Herrera, un talentoso niño colonense de tan solo 6 años, comenzó a escribir sus primeras páginas en el fútbol grande. Juega habitualmente en Sportivo Barracas, en la categoría 2019, y también forma parte de la academia JES de José Emilio Salas, donde ha demostrado un notable crecimiento deportivo.

Días atrás, surgió la posibilidad de probarse en Newell’s Old Boys de Rosario. Fueron tres jornadas intensas de evaluación, tras las cuales llegó la gran noticia: Faustino había quedado seleccionado para integrar las divisiones formativas del club rosarino, “La Lepra”.

El joven futbolista deberá presentarse tres veces por semana en los entrenamientos, y el pasado sábado vivió un momento soñado: debutó oficialmente y convirtió un gol en su primer partido con la camiseta rojinegra.

Acompañado por su familia, Faustino disfruta de una experiencia inolvidable que marca el inicio de un camino prometedor en el fútbol. Sin dudas, su futuro invita a soñar.

