UN MENOR FUE AGREDIDO POR UN GRUPO DE JÓVENES A LA SALIDA DE UN CUMPLEAÑOS

Un adolescente de 17 años resultó con lesiones tras ser atacado por un grupo de jóvenes a la salida de un cumpleaños que tuvo lugar en el salón de fiestas ubicado en el Lago Municipal de Colón.

Según denunció su madre, una mujer de 42 años identificada como M.L.G., el hecho ocurrió el pasado domingo 6 de octubre. Su hijo, M.U.F., se encontraba en el lugar cuando, tras una discusión, fue agredido físicamente con golpes de puño y patadas en distintas partes del cuerpo por un grupo de menores de edad.



El joven logró reconocer a los agresores, todos ellos también menores.

Intervino la UFI y Responsabilidad Juvenil N° 1 de Colón, que dispuso las diligencias de rigor y caratuló la causa como “Lesiones”.