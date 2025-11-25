ESTRELLAS AMARILLAS COLÓN EMITIÓ UN COMUNICADO ANTE RECIENTES RECLAMOS

El Grupo Estrellas Amarillas Por la Memoria Colón difundió un comunicado oficial con el objetivo de realizar aclaraciones importantes ante reclamos por parte de la familia de Eduardo Accastello, recientemente fallecido a raíz de un hecho de tránsito evitable.



La organización recordó que no tiene potestad para pintar una estrella o colocar un cartel en la vía pública sin una solicitud formal previa de un familiar directo de la víctima. El pedido debe ser realizado por madre, padre, hijo/a o esposo/a, ya sea a través de las redes sociales del grupo o asistiendo personalmente a las reuniones que se llevan a cabo todos los martes a las 20 horas.

En ese encuentro, la familia pacta una fecha y horario para la intervención y firma una declaración jurada que autoriza formalmente al grupo a realizar la pintura de la estrella o la colocación del cartel. “Sin esa autorización, Estrellas Amarillas no puede intervenir en ningún espacio público”, indicaron.

Asimismo, el grupo aclaró que no tiene vinculación con partidos políticos ni responde a ninguna religión en particular. “Somos un grupo civil que trabaja desde hace ya 20 años, con mucho o poco apoyo de la población, pero siempre con el mismo objetivo: promover conciencia vial y acompañar a las víctimas y sus familias”, expresaron en el comunicado.

Desde Estrellas Amarillas señalaron que nunca se rechaza a ninguna persona que desee pedir una estrella o recibir acompañamiento, que puede incluir asesoramiento, apoyo psicológico o derivación a profesionales y organizaciones nacionales.

También remarcaron que el grupo no interviene en decisiones gubernamentales: no participa del Concejo Deliberante, no elabora leyes ni forma parte de estructuras políticas. “Somos solamente personas unidas por el dolor de haber perdido a alguien, junto con otras que, aun sin haber sufrido una pérdida, eligen colaborar con nuestro trabajo comunitario”, explicaron.

Otra aclaración destacada fue que la organización no se acerca directamente a las familias luego de un hecho trágico, ya que respetan los tiempos y la privacidad de cada persona. “Cada familia decide si quiere —o no— realizar una estrella o formar parte de la organización”, afirmaron.

El comunicado culmina reafirmando el compromiso del grupo con la comunidad: educación vial, memoria y acompañamiento para trabajar en la prevención y evitar que sigan ocurriendo víctimas de siniestros viales.