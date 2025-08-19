INCORPORARÁN TRES NUEVAS MÁQUINAS PARA MEJORAR SERVICIOS PÚBLICOS EN COLÓN

El intendente de Colón, Waldemar Giordano, firmó ayer lunes en La Plata un convenio de leasing en el marco de la “Línea Municipios 2025” que permitirá la adquisición de tres nuevas maquinarias destinadas a reforzar los servicios públicos de la ciudad.

El encuentro en donde participaron además los intendentes de Bolívar, Marcos Pisano; de Bragado, Sergio Barenghi; de Campana, Sebastián Abella; de Daireaux, Alejandro Acerbo; de Dolores, Juan Pablo García; de General Arenales, Érica Revilla; de General San Martín, Fernando Moreira; de Lomas de Zamora, Federico Otermín; de Mercedes, Juan Ignacio Ustarroz; de Necochea, Arturo Rojas; de Pila, Sebastián Walker; de Pilar, Federico Achával; de Salto, Ricardo Alessandro; de Villarino, Carlos Bevilacqua; y la intendenta interina de Avellaneda, Magdalena Sierra, fue encabezado por el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, en el cual suscribieron contratos de leasing para la compra de bienes de capital en sus municipios.



El evento tuvo lugar en el Salón de Acuerdos de la Casa de Gobierno, junto al presidente del Banco Provincia, Juan Cuattromo, y la presidenta de Provincia Leasing, Valeria Dallera.

En el marco de la “Línea Municipios 2025”, los distritos podrán adquirir maquinarias, equipamiento de construcción, bienes de salud y vehículos, entre otros, con financiamiento hasta 48 cuotas. Ya son 101 los municipios asistidos desde el inicio de la gestión.

Giordano a través de un posteo en redes sociales adelantó que el convenio será destinado a la adquisición de un camión atmosférico, que funcionará como succionador para intervenir sobre pérdidas de agua y cloacas; una retroexcavadora, que será utilizada en el arreglo y mejora de calles, además de la limpieza de cunetas y colocación de tubos; y un nuevo tractor cespero, destinado a tareas de mantenimiento y embellecimiento de los espacios verdes.





“Estas herramientas son necesarias para intervenir como corresponde, trabajar en profundidad debajo de las calles y atacar los problemas desde la raíz”, expresó Giordano al anunciar la incorporación.



