RECUPERAN ELEMENTOS ROBADOS EN CÁRITAS COLÓN: UN MENOR DE 11 AÑOS INVOLUCRADO

En horas de la tarde del lunes 18 de agosto, personal policial intervino tras un hecho de hurto ocurrido en la sede de Cáritas, ubicada en calles 17 y 55 de nuestra ciudad.

Según informaron fuentes oficiales, la encargada del lugar denunció días atrás que autores ignorados habían sustraído sin ejercer violencia una pava eléctrica y una bicicleta rodado 12.

A partir de averiguaciones realizadas, se logró establecer la autoría del hecho en un menor de 11 años. Como resultado del operativo, se recuperaron los elementos sustraídos, los cuales fueron restituidos.

El caso quedó en manos de la UFI y J N°2 del Fuero Juvenil de Pergamino, que dispuso las diligencias de rigor y los recaudos legales correspondientes respecto del menor implicado.