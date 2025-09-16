PIDEN 4 AÑOS Y 4 MESES PARA UNA JOVEN ACUSADA POR COMERCIO DE ESTUPEFACIENTES EN COLÓN

El pasado jueves se desarrolló en Pergamino el juicio oral contra una joven de Colón, acusada del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

El fiscal Francisco Furnari solicitó al Tribunal Oral en lo Criminal N° 1 que se la condene a cuatro años y cuatro meses de prisión, además de una multa económica. El debate fue presidido por el juez Dr. Ignacio Uthurry y contó con la participación del coordinador del área de estupefacientes de la Fiscalía, Dr. Juan Tomás Godoy, mientras que la defensa estuvo a cargo del abogado Dr. Aquilino Giacomelli.

Según la acusación, el hecho ocurrió el 28 de febrero de 2020, cuando la joven, que acababa de cumplir 18 años, fue interceptada por personal de la División de Drogas Ilícitas de Pergamino en un espacio público de la ciudad de Colón, a la vera de la Ruta Nacional 8. En la requisa, los agentes secuestraron 15 envoltorios con marihuana que sumaban un total de 89 gramos, además de un cigarrillo armado, dinero en efectivo y un teléfono celular.

La Fiscalía sostuvo que la cantidad y el fraccionamiento de la sustancia no se correspondían con consumo personal, sino con fines de venta. Como pruebas, presentó actas policiales, croquis, fotografías, pericias y declaraciones de testigos que aseguraron haber adquirido droga a la imputada en ese período.

Durante la audiencia, la joven decidió declarar y reconoció que había entregado estupefacientes, aunque sostuvo que lo hizo bajo amenazas y presión de su entonces pareja, quien se aprovechaba de su adicción y la obligaba a colaborar en la venta.

Mientras el fiscal Furnari insistió en que las pruebas acreditan la comercialización, el defensor Giacomelli pidió que se readecue la calificación a tenencia simple, al considerar que no se probó la intención de venta y que su defendida actuó bajo coacción.

El juez Uthurry deberá resolver entre ambas posturas. El veredicto será dado a conocer el viernes 19 de septiembre al mediodía, momento en que se definirá si la joven será condenada por comercialización de drogas o si se le aplicará una figura penal más leve.