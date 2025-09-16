UCASAL COLÓN: INSCRIPCIONES ABIERTAS PARA EL INGRESO 2026

La UAM 193 Colón de la Universidad Católica de Salta (UCASAL) informó que ya se encuentra abierta la inscripción para el ciclo lectivo 2026, con una amplia oferta académica de carreras de grado, tecnicaturas, ciclos de complementación curricular, además de especializaciones y maestrías.

Oferta de grado y tecnicaturas

Entre las carreras disponibles se destacan Economía, Administración de Empresas, Contador Público, Abogacía, Escribanía, Procuración, Ciencias de Datos, Relaciones Internacionales, Turismo, Educación Física, entre muchas otras. También se ofrecen tecnicaturas universitarias en áreas como Secretariado Ejecutivo, Gestión de Bancos y Finanzas, Seguridad Informática, Organización de Eventos, Operaciones Mineras e Industriales, entre otras.

Además, se suman nuevas propuestas como la Licenciatura en Criminología y la Licenciatura en Recreación y Ocio Educativo, que amplían las posibilidades académicas para la región.

Las inscripciones que se realicen hasta el 26 de septiembre tendrán un 50% de bonificación en la matrícula.

Especializaciones y maestrías

La UCASAL Colón también abrió la inscripción para posgrados 2026, con opciones en diversas áreas del conocimiento. Se incluyen especializaciones en Derecho de Familia, Higiene y Seguridad en el Trabajo, Inteligencia de Negocios, Psicopedagogía en Salud, Evaluación de Impacto Ambiental, Educación Digital, entre otras.

En cuanto a maestrías, la oferta abarca Administración de Negocios (MBA), Gestión Ambiental, Gestión de Proyectos y Obras, Derecho del Trabajo, Ciencias de Datos, Nutrición y Entrenamiento Deportivo, Turismo Sostenible, Trabajo Social Forense, entre varias más.

Informes e inscripción

La atención personal se brinda de lunes a viernes de 8.00 a 14.00 hs en la sede ubicada en 44 y 11.

Por consultas, los interesados pueden comunicarse al 2473-465660 o escribir al correo colon@ucasal.edu.ar