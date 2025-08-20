RECUPERAN MOTO ROBADA EN COLÓN Y UN JOVEN QUEDÓ IMPLICADO POR ENCUBRIMIENTO

En la tarde del lunes 18 de agosto, alrededor de las 19.00 hs, personal de la Estación de Policía Comunal de Colón junto al CPR local recuperaron una motocicleta robada tras un operativo de control realizado en calle 58 entre 9 y 10.

Durante la intervención, los efectivos identificaron una motocicleta Gilera 110 cc color negra sin dominio colocado, conducida por un joven de 22 años.

Al cursar los datos del rodado en el sistema informático policial, se confirmó que sobre la moto pesaba un pedido de secuestro activo desde el 22 de marzo de 2024, en el marco de una causa por hurto agravado de vehículo dejado en la vía pública, con intervención de la UFI y J N°1 de Colón.