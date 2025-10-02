SE CONFORMÓ EL COMITÉ DE LA CUENCA HÍDRICA DEL RÍO ARRECIFES CON PARTICIPACIÓN DE INTENDENTES DE COLÓN Y LA REGIÓN

La ciudad de Salto fue sede de la reunión constitutiva del Comité de la Cuenca Hídrica del Río Arrecifes, un espacio integrado por los diez distritos que forman parte de la región.



Del encuentro participaron intendentes y representantes municipales, entre ellos el jefe comunal de Colón, Waldemar Giordano, quienes coincidieron en la necesidad de avanzar en políticas conjuntas para la preservación y el aprovechamiento sostenible del recurso hídrico.

Durante la sesión, el organismo quedó formalmente constituido y se eligió como presidente por el período de un año al intendente de Salto, Ricardo Alessandro.

Entre los temas principales tratados se destacaron la planificación de futuras obras de infraestructura y la implementación de tecnología para el monitoreo hidrológico, como la instalación de limnígrafos y pluviómetros, herramientas que permitirán obtener datos en tiempo real sobre el comportamiento del río.

Con el fin de garantizar la continuidad del trabajo, se resolvió realizar reuniones periódicas cada 40 días, siendo Arrecifes la próxima ciudad anfitriona.

En tanto, el intendente Alessandro adelantó que en los próximos días convocará a vecinos autoconvocados y productores agropecuarios de Salto para ponerlos al tanto de los avances logrados y de las líneas de acción que se implementarán en el marco del nuevo Comité.

La conformación de este espacio marca un paso clave en la gestión integral de la cuenca del Río Arrecifes, reforzando la cooperación regional para el cuidado y la sostenibilidad del recurso.