VECINO DE COLÓN FUE VÍCTIMA DE UNA ESTAFA VIRTUAL POR WHATSAAP

Un hombre de 61 años denunció haber sido víctima de una defraudación informática luego de transferir dinero a una cuenta bancaria engañado por un mensaje falso.

Según el parte policial, el hecho ocurrió el martes, alrededor de las 13.49 hs, cuando la víctima recibió un mensaje de WhatsApp aparentemente enviado por un compañero de trabajo de 56 años quien le solicitaba un préstamo de dinero.

Confiando en el pedido, el denunciante transfirió $78.000 a una cuenta a nombre de una mujer. Más tarde, se enteró de que el teléfono de su compañero había sido hackeado, y que el mensaje provenía de los estafadores.

Interviene en la causa la UFI y J N° 2 de Colón, que dispuso las diligencias de rigor para investigar el hecho.



Las autoridades recomiendan extremar precauciones ante este tipo de fraudes, verificando la identidad del remitente antes de realizar transferencias o brindar datos personales.