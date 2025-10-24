SAN NICOLÁS SE PREPARA PARA VIVIR EL HALLOWEN MÁS GRANDE DE LA REGIÓN

El 1 y 2 de noviembre, el Paseo del Empedrado se convertirá en el epicentro de una celebración única, con actividades gratuitas para toda la familia.

San Nicolás vuelve a transformarse para recibir una nueva edición de Halloween en la ciudad, una propuesta que ya se consolidó como una de las más esperadas del calendario local y regional.

Durante dos noches – viernes 1 y sábado 2 de noviembre, de 18.00 a 22.00 hs, el Paseo del Empedrado se llenará de color, luces y disfraces, con actividades para todas las edades.
La propuesta combina entretenimiento, ambientaciones temáticas y gastronomía, con entrada libre y gratuita. Habrá concurso de disfraces, shows en vivo, sector gastronómico con propuestas locales, puntos fotográficos, kermesse, y el tradicional Globo de la Muerte, uno de los atractivos más visitados cada año.

El evento busca ofrecer una experiencia pensada para toda la familia, invitando tanto a vecinos como a visitantes de ciudades cercanas a disfrutar de dos jornadas llenas de diversión, color y espíritu festivo.

Con esta edición, Halloween en San Nicolás se consolida como una cita imperdible que refuerza el movimiento turístico y cultural de la ciudad.

Datos del evento:
● Lugar: Paseo del Empedrado (J. M. de Rosas y Lavalle, San Nicolás).
● Fechas: Viernes 1 y sábado 2 de noviembre.
● Horario: De 18:00 a 22:00 h.
● Entrada libre y gratuita.

Más información en:
www.descubrisannicolas.com.ar
Instagram / Facebook: @descubrisannicolas

