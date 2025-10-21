LA BIBLIOTECA MARIANO MORENO CONVOCA A ASAMBLEA ORDINARIA

La Biblioteca Popular Mariano Moreno de Colón convocó a sus socios y socias a participar de la Asamblea General Ordinaria, que se realizará el próximo 21 de noviembre de 2025, en su sede ubicada en calle 46 N°1027.

Según se informó oficialmente, la convocatoria se da en el marco del expediente de normalización N° EXP-262463/24 – 31, bajo la fiscalización de la Dirección Provincial de Personas Jurídicas, con el objetivo de regularizar la situación institucional de la entidad.

La asamblea se llevará a cabo a las 20:30 en primera convocatoria y a las 21:30 en segunda convocatoria, y tendrá como finalidad tratar un amplio orden del día que incluye la consideración y aprobación de las memorias, inventarios y balances generales correspondientes a los ejercicios cerrados entre los años 2021 y 2025, la condonación de la deuda documental, y la elección total de los cargos de la Comisión Directiva y la Comisión Revisora de Cuentas.