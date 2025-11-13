ORGANIZAN EL PRIMER FESTIVAL DE LA PIRULA EN COLÓN

Este domingo 16 de noviembre, de 16.00 a 22.00 hs, la Plaza 17 de Octubre será el escenario del 1° Festival de la Pirula, una propuesta cultural que invita a la comunidad de Colón a disfrutar de una jornada llena de arte, música y tradiciones populares.

A partir de un proyecto elaborado por estudiantes de la Escuela Primaria N°6 “Damiana Ferreyra”, junto a la docente Silvana Vilche durante el año 2024, y canalizado mediante un pedido de vecinos ante el Honorable Concejo Deliberante, para ser declarado de interés municipal y comunitario el Festival de la Pirula, una celebración que busca rescatar una de las tradiciones más características de la ciudad será realidad el próximo 16 de noviembre organizado por la Sub Secretaria de Cultura con el objetivo de celebrar la identidad local y mantener vivas las raíces culturales, el encuentro reunirá a vecinos, artistas y agrupaciones de la ciudad en un espacio de encuentro, alegría y participación colectiva.



Cabe recordar, que llamar «pirula» al disco de arado es característico de Colón.

El festival ofrecerá una variada programación que incluirá música en vivo, danza, teatro, mural colectivo y comidas tradicionales, además del esperado encendido simbólico de las pirulas, un gesto cargado de historia y simbolismo para la comunidad colonense.

Durante la jornada se presentarán artistas locales, academias invitadas y grupos que aportarán distintos estilos y ritmos al escenario. Entre ellos, se destacan:

Trapito Pérez y su banda, Merda D’Artista y La Liga Cuartetera, que será la encargada de cerrar la noche a pura fiesta.