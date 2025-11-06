SAN NICOLÁS SE PREPARA PARA VIVIR LA FIESTA DE DISFRACES MÁS GRANDE DEL PAÍS

San Nicolás será, por primera vez, sede de la Fiesta de Disfraces (FDD), uno de los eventos más esperados y convocantes de la Argentina.



La cita será el sábado 15 de noviembre en el Autódromo San Nicolás, con una puesta en escena de nivel internacional, múltiples escenarios, y una producción que promete una noche inolvidable de música, disfraces y diversión.

La FDD San Nicolás 2025 reunirá a miles de personas de distintas provincias del país, que llegarán para disfrutar de una de las celebraciones más reconocidas de Latinoamérica.

El evento contará con diferentes sectores —General, VIP, Black y Gold—, cada uno con ambientaciones temáticas, barras exclusivas y servicios diferenciados, para que cada asistente pueda vivir su experiencia a su manera.

El line up de esta edición está encabezado por grandes artistas nacionales: La Joaqui, Luck Ra, Lauty Gram y la Bresh, además de los reconocidos DJs Rafa Barrios y Manu Desrets, que harán vibrar al público hasta el amanecer.

La diversidad de estilos musicales, desde el pop urbano hasta la electrónica, será el sello distintivo de una noche que ya promete convertirse en un hito para la región.

Los asistentes podrán ingresar al predio con el QR recibido al momento de la compra, por los accesos habilitados sobre calle Mendoza y desde los estacionamientos oficiales, disponibles con compra anticipada.

Se recomienda llegar temprano para disfrutar de toda la experiencia, y elegir disfraces creativos, cómodos y respetuosos para facilitar la circulación dentro del evento.

Para quienes visiten la ciudad, la página web www.descubrisannicolas.com.ar ofrece información sobre alojamientos, gastronomía y actividades para disfrutar durante el fin de semana.

La Fiesta de Disfraces San Nicolás 2025 promete una experiencia única donde la música, los disfraces y la energía del público serán los verdaderos protagonistas.