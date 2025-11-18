SE CONFORMÓ LA PRIMERA JUNTA VECINAL DE LOS CARNAVALES EN COLÓN

- por 02473 noticias 1

En una reunión realizada durante la mañana de este lunes, el intendente municipal Waldemar Giordano recibió a los representantes de la recientemente conformada Junta Vecinal de los Carnavales, instancia creada con el objetivo de fortalecer la organización y proyección de una de las celebraciones más emblemáticas de la ciudad.

Durante el encuentro, del que también participó la Subsecretaría de Cultura, Laura Enrique se presentaron los lineamientos, objetivos y propósitos que guiarán el trabajo de esta etapa inicial. Se destacó la relevancia de consolidar un espacio participativo que permita preservar la tradición carnavalera local, promover la identidad colonense y asegurar una planificación ordenada de cada edición.

El Municipio confirmó su acompañamiento institucional y el trabajo articulado con las áreas correspondientes para avanzar en la organización del evento, garantizando un desarrollo exitoso, inclusivo y representativo de toda la comunidad.

La Junta Vecinal de los Carnavales quedó integrada por las siguientes instituciones: Club Atlético 9 de Julio, Racing Club, Club Sportivo Barracas,
Porteño F.C., Club Atlético Fortín, Estrellas Amarillas, Honorable Concejo Deliberante y Municipalidad de Colón.

Visitas 1

Entradas relacionadas

ORGANIZAN EL PRIMER FESTIVAL DE LA PIRULA EN COLÓN

COLÓN CELEBRA SU 133ª ANIVERSARIO CON LA PRESENTACIÓN DE MILENA SALAMANCA

POR DECRETO FUE DECLARADO DE INTERÉS MUNICIPAL EL 75° ANIVERSARIO DE EMISORA COLÓN

Acerca de 02473 noticias

View all posts by 02473 noticias