SE CONFORMÓ LA PRIMERA JUNTA VECINAL DE LOS CARNAVALES EN COLÓN

En una reunión realizada durante la mañana de este lunes, el intendente municipal Waldemar Giordano recibió a los representantes de la recientemente conformada Junta Vecinal de los Carnavales, instancia creada con el objetivo de fortalecer la organización y proyección de una de las celebraciones más emblemáticas de la ciudad.

Durante el encuentro, del que también participó la Subsecretaría de Cultura, Laura Enrique se presentaron los lineamientos, objetivos y propósitos que guiarán el trabajo de esta etapa inicial. Se destacó la relevancia de consolidar un espacio participativo que permita preservar la tradición carnavalera local, promover la identidad colonense y asegurar una planificación ordenada de cada edición.

El Municipio confirmó su acompañamiento institucional y el trabajo articulado con las áreas correspondientes para avanzar en la organización del evento, garantizando un desarrollo exitoso, inclusivo y representativo de toda la comunidad.

La Junta Vecinal de los Carnavales quedó integrada por las siguientes instituciones: Club Atlético 9 de Julio, Racing Club, Club Sportivo Barracas,

Porteño F.C., Club Atlético Fortín, Estrellas Amarillas, Honorable Concejo Deliberante y Municipalidad de Colón.